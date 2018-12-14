В 2018 году в Самарской области алкоголем отравились почти 2 тысячи человек

СЕГОДНЯ 19:13 2018-12-14T19:18:20+03:00

Не всякий алкоголь можно пить без опасения за свое здоровье Фото: Архив "КП"

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало рекомендации по выбору алкогольной продукции. По мнению сотрудников ведомства, это ценное умение. Только за 9 месяцев 2018 года по данным токсикологического мониторинга алкоголем отравились 1823 человека. 170 случаев закончились летальным исходом.

-Поддельный алкоголь может содержать метанол – метиловый, или древесный спирт. Еще его называют техническим, и это страшный яд, - объясняют в региональном Роспотребнадзоре. - Именно от него люди умирают или становятся инвалидами. Повреждается центральная нервная система, в частности – сетчатка глаза и зрительный

В ведомстве подчеркивают: не рекомендуется приобретать алкоголь у неизвестных частных лиц, в неустановленных для торговли местах, в палатках и ларьках, при отсутствии лицензии и соответствующей маркировки, вне заводской тары (канистры, пластиковая посуда и др.).