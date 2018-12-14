2018-12-14T19:18:20+03:00
Общество

В 2018 году в Самарской области алкоголем отравились почти 2 тысячи человек

170 случаев закончились летальным исходом
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Не всякий алкоголь можно пить без опасения за свое здоровьеНе всякий алкоголь можно пить без опасения за свое здоровьеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало рекомендации по выбору алкогольной продукции. По мнению сотрудников ведомства, это ценное умение. Только за 9 месяцев 2018 года по данным токсикологического мониторинга алкоголем отравились 1823 человека. 170 случаев закончились летальным исходом.

-Поддельный алкоголь может содержать метанол – метиловый, или древесный спирт. Еще его называют техническим, и это страшный яд, - объясняют в региональном Роспотребнадзоре. - Именно от него люди умирают или становятся инвалидами. Повреждается центральная нервная система, в частности – сетчатка глаза и зрительный

В ведомстве подчеркивают: не рекомендуется приобретать алкоголь у неизвестных частных лиц, в неустановленных для торговли местах, в палатках и ларьках, при отсутствии лицензии и соответствующей маркировки, вне заводской тары (канистры, пластиковая посуда и др.).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посвятил победу дочери: боец из Сызрани Владимир Селиверстов стал чемпионом «Битвы на Волге» в полутяжелом весе
Исторический центр Самары не откроют до 1 июля следующего года
15 декабря в Самаре из-за митинга перекроют дороги на Безымянке
Из-за усиления снегопада коммунальные службы Самары работают в экстренном режиме
Октябрьский районный суд Самары продлил арест крымской чиновнице Моравской
Фанаты считают возвращение "Крыльев" в РПЛ главным событием 2018 года
Тренера "Ростова" Валерия Карпина отстранили на 6 матчей за толчок судьи на матче в Самаре
В Самарской области появится новый горнолыжный курорт
В Самаре с новогодней гирлянды в парке Дружба украли лампочки
Открываем "Год театра": в КП-Самара на пресс-завтрак собрались представители театров и кинотеатров Самарской области
В квартире на Карла Маркса обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением
На форуме в Тольятти показали город будущего
В Самарской области неизвестный "заминировал" АвтоВАЗ
В Тольятти пропал 15-летний подросток
Установлена личность обезглавленного иностранца, останки которого нашли в бочке на берегу озера под Самарой
В Самаре из-за коммунальной аварии на резервную схему подачи тепла перевели 4 детских сада и 159 домов