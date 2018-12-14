Фанаты считают возвращение "Крыльев" в РПЛ главным событием 2018 года

14 Дек. 19:28 2018-12-14T19:28:14+03:00

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"Крылья Советов" предложили фанатам выбрать десятку главных событий футбольного года 2018. Голосование объявлено на официальном сайте клуба. Пока что в лидерах - возвращение "Крыльев Советов" в РПЛ. Матч с "Кубанью", гол Сергея Корниленко - и наши уходят в отрыв от "Енисея". На второмместе еще одно важное событие - первый тестовый матч на "Самара Арене", встреча с "Факелом и победа 2:1. Правда, первыми забили гол соперники.

- Третьим по важности событием фанаты считают рекорд посещаемости на "Самара Арене". Его, кстати, устанавливали несколько раз. Например, на матче Сербии и Коста-Рики. А потом в первом туре РПЛ в матче с ЦСКА, - сообщает КП-Самара.

Также важными событиями болельщики считают смену тренерского состава, яркую игру молодежного состава и масштабную летнюю селекцию.