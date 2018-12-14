2018-12-14T19:56:29+03:00
Происшествия

Октябрьский районный суд Самары продлил арест крымской чиновнице Моравской

Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Чиновница находится под домашним арестомЧиновница находится под домашним арестом
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14 декабря Октябрьский районный суд Самары постановил продлить арест экс-руководителю Управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской. Об этом в своем микроблоге написал депутат Госдумы по 158 округу Александр Хинштейн.

-Вчера тот же суд продлил арест ее преемнику по УКС Реналю Мязитову. Хорошая тенденция намечается, - сделал вывод депутат. Он же и сообщил, когда на чиновницу завели уголовное дело. О том, что на чиновницу завели уголовное дело, написал в «Твиттере» Александр Хинштейн.

— В период ее работы печально известная ГК "С.И.Т.И" получила контракт на укрепление берега Волги около села Рождествено. Эти работы были выполнены некачественно, использовались неподходящие материалы, тем не менее чиновница спокойно закрыла контракт и оплатила его подрядчику. Необоснованно компания получила больше 200 млн рублей, — передаёт источник, знакомый с ситуацией.

26 октября Светлану Моравскую, которая после уезда из Самары перешла на аналогичную должность в Крыму, задержали в Новой Москве, в квартире у матери.

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