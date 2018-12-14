Из-за усиления снегопада коммунальные службы Самары работают в экстренном режиме

СЕГОДНЯ 20:17 2018-12-14T20:17:42+03:00

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Самарские коммунальщики в ночь с 14 на 15 декабря в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме. Об этом сообщают в администрации Самары. В первую очередь убирают основные магистрали и расчищают тротуары. Снег чистят во всех районах города.

-Для приведения в порядок улично-дорожной сети задействуют 236 единиц спецтехники - 50 дорожных машин, более 30 погрузчиков, 78 самосвалов для вывоза снега. Также выводят 115 уборщиков территорий, что почти вдвое больше по сравнению с ночной сменой накануне, - рассказывают в горадминистрации.

За прошедшие сутки на полигоны вывели 3395,8 тонн снега.

Чтобы полностью расчистить город от снега, потребуется несколько суток. В администрации Самары просят автмобилистов убрать машины с обочин, чтобы не мешать работам. Также рекомендуется по возможности убрать машины из дворов