2018-12-14T20:17:42+03:00
Общество

Из-за усиления снегопада коммунальные службы Самары работают в экстренном режиме

Самарских автомобилистов просят убирать на ночь автомобили с обочин
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дороги чистит больше 200 единиц техникиДороги чистит больше 200 единиц техникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские коммунальщики в ночь с 14 на 15 декабря в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме. Об этом сообщают в администрации Самары. В первую очередь убирают основные магистрали и расчищают тротуары. Снег чистят во всех районах города.

-Для приведения в порядок улично-дорожной сети задействуют 236 единиц спецтехники - 50 дорожных машин, более 30 погрузчиков, 78 самосвалов для вывоза снега. Также выводят 115 уборщиков территорий, что почти вдвое больше по сравнению с ночной сменой накануне, - рассказывают в горадминистрации.

За прошедшие сутки на полигоны вывели 3395,8 тонн снега.

Чтобы полностью расчистить город от снега, потребуется несколько суток. В администрации Самары просят автмобилистов убрать машины с обочин, чтобы не мешать работам. Также рекомендуется по возможности убрать машины из дворов

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