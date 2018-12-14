2018-12-14T20:27:34+03:00
Общество

15 декабря в Самаре из-за митинга перекроют дороги на Безымянке

В городской администрации просят заранее планировать маршрут следования.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Схему движения изменили из-за митингаСхему движения изменили из-за митинга
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15 декабря в Самаре пройдет митинг, посвященный 100-летию самарского комсомола. В связи с этим с 13:30 до 16:30 будет ограничено движение транспорта по ул. Свободы на участке от ул. Краснодонская до ул. Воронежская. Об этом сообщает городская администрация.

Более того, с 00:00 15 декабря до 17:00 этого же дня нельзя будет останавливать и ставить автомобили на том же участке дороги. Проехать в перекрытую зону смогут только спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

В городской администрации просят заранее планировать маршрут следования.

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