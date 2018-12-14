2018-12-14T20:37:53+03:00
Общество

Исторический центр Самары не откроют до 1 июля следующего года

Осенью дороги обещали открыть к середине декабря
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В администрации просят заранее продумывать пути следования.В администрации просят заранее продумывать пути следования.
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В Самаре по-прежнему перекрыто движение в центре города в районе улицы Молодогвардейской. Этот участок закрыт с 6:00 14 сентября. Открыть его обещали уже к 15 декабрю, но не сложилось.

-В связи с необходимостью продолжения строительства инженерных сетей и восстановления благоустройства ограничение движение транспорта продлено до 24:00 1 июля 2019 года, - сообщили в городской администрации.

Напомним, движение ограничено на следующих участках:

- по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская;

- по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская;

- по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская;

- по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.

В администрации просят заранее продумывать пути следования.

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