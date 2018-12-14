2018-12-14T21:58:10+03:00
Спорт

Самарский тяжеловес Шамиль Абасов уничтожил украинца Юрия Проценко в главном бою «Битвы на Волге 8»

Абасов победил противника в первом раунде техническим нокаутом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Шамиль Абасов (красные трусы) доминировал весь бойШамиль Абасов (красные трусы) доминировал весь бойФото: Скриншот с видео
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Обладатель пояса чемпиона «Битвы на Волге» в тяжелом весе самарец Шамиль Абасов в пятницу, 14 декабря, победил украинца Юрия Проценко. Бой проходил в рамках турнира ММА «Битва на Волге 8» и стал кульминацией вечера.

Шамиль Абасов победил в первом раунде техническим нокаутом, передает с места событий корреспондент «КП-Самара».

- Шамиль доминировал весь первый раунд. Нанес несколько сокрушительных ударов. Было видно, что Юрий Проценко оказался ошеломлен. В итоге Абасов перевел бой в партер, где достал противника кулаками. Рефери закончил бой досрочно, - рассказывает собеседник.

Шамилю Абасову 31 год. На его счету 4 победы в 4 боях. Он чемпион ПФО по смешанным единоборствам, представляет команду «SamaraMMAPro».

- Каждый, кто выходит, достоин уважения. Это тяжелый труд. Сегодня отличный турнир, отличные бои. Хочу поздравить всех, кто выиграл, кто проиграл, - сказал Абасов после боя.

Посвятил победу дочери: боец из Сызрани Владимир Селиверстов стал чемпионом «Битвы на Волге» в полутяжелом весе

В со-главном бою вечера он победил Кирилла Кузьмина из Альметьевска (подробности)

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