Самарское «Динамо» обыграло лидера мини-футбольной Суперлиги «Тюмень»

14 Дек. 23:02 2018-12-14T23:02:22+03:00

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Самарское «Динамо» в первом матче 9 тура чемпионата России по мини-футболу в Тюмени обыграло местный одноименный клуб со счетом 4:3. В составе самарцев отличились Волков, Мурашов и Шевчук, еще один мяч хозяева забили себе сами.

- После того, как ты выигрываешь в Тюмени, впечатления могут быть только положительными, - приводит слова главного тренера «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба команды. - Единственное, что сейчас настораживает, что мы в начале второго тайма провалили небольшой игровой отрезок и получили два гола в свои ворота. В тот момент подкралась мысль такая, что дальше будет намного тяжелее. Но рад за ребят, которые справились с этим и смогли победить. Победить в Тюмени – дорогого стоит!

Перед 9 туром «Тюмень» шла на первом месте в турнирной таблице Суперлиги. Самарцы – на 5 строчке.

Второй матч тура пройдет в субботу, 15 декабря.