2018-12-15T09:21:19+03:00
Происшествия

Чудом выжил: в Самаре на Гагарина пьяный водитель «четырнадцатой» устроил серьезное ДТП

Молодой человек попал в больницу
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Водитель не справился с управлениемВодитель не справился с управлениемФото: соцсети
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В ночь с 14 на 15 декабря в Самаре произошло серьезное ДТП. Его устроил пьяный водитель. Об этом сообщают активисты «Ночного патруля». Молодой человек был за рулем ВАЗ-2114, не справился с управлением и въехал в другой автомобиль.

- Сегодня ночью одними из первых на месте дорожно-транспортного происшествия оказались активисты «Ночного Патруля», которые вызвали на место сотрудников ГИБДД, скорой помощи, МЧС. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, - рассказали представители движения.

У вазовской легковушки разбита правая часть. У второго авто в результате столкновения слетело колесо. Водитель чудом не врезался в столб и остался жив.

Нетрезвому водителю потребовалась помощь медиков, его доставили в больницу. У него возьмут кровь на анализ, после чего будет принято процессуальное решение.

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