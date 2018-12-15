Чудом выжил: в Самаре на Гагарина пьяный водитель «четырнадцатой» устроил серьезное ДТП
В ночь с 14 на 15 декабря в Самаре произошло серьезное ДТП. Его устроил пьяный водитель. Об этом сообщают активисты «Ночного патруля». Молодой человек был за рулем ВАЗ-2114, не справился с управлением и въехал в другой автомобиль.
- Сегодня ночью одними из первых на месте дорожно-транспортного происшествия оказались активисты «Ночного Патруля», которые вызвали на место сотрудников ГИБДД, скорой помощи, МЧС. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, - рассказали представители движения.
У вазовской легковушки разбита правая часть. У второго авто в результате столкновения слетело колесо. Водитель чудом не врезался в столб и остался жив.
Нетрезвому водителю потребовалась помощь медиков, его доставили в больницу. У него возьмут кровь на анализ, после чего будет принято процессуальное решение.