В Самарской области мужчина напился, избил свою подругу и сам вызвал ей «скорую»

15 Дек. 09:37 2018-12-15T09:37:50+03:00

Потерпевшую доставили в больницу с многочисленными травмами

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы

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В Сызрани застолье закончилось пьяной дракой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

42-летний мужчина вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки. В ходе веселья у влюбленных возник конфликт. Тогда сызранец избил женщину. Она на это не обратила внимания и легла спать.

На следующий день потерпевшей стало хуже. Тогда обидчик сам вызвал ей скорую помощь. Медики обратились в полицию.

Ранее несудимый житель Сызрани свою вину признал и сказал, что готов сотрудничать со следствием.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.