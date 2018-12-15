В Самарской области мужчина напился, избил свою подругу и сам вызвал ей «скорую»
В Сызрани застолье закончилось пьяной дракой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
42-летний мужчина вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки. В ходе веселья у влюбленных возник конфликт. Тогда сызранец избил женщину. Она на это не обратила внимания и легла спать.
На следующий день потерпевшей стало хуже. Тогда обидчик сам вызвал ей скорую помощь. Медики обратились в полицию.
Ранее несудимый житель Сызрани свою вину признал и сказал, что готов сотрудничать со следствием.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.