Житель Самарской области убил таксиста, чтобы не платить за проезд

15 Дек. 09:59 2018-12-15T10:00:36+03:00

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В Чапаевске осудили местного жителя Андрея Щербакова, который убил таксиста, чтобы не платить ему. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие выяснило, что 3 декабря 2017 года пьяный Щербаков решил поехать домой на такси и позвонил знакомому водителю. Мужчину довезли до указанного адреса и он, чтобы не платить за поездку, решил убить водителя. Пассажир несколько раз ударил таксиста ножом и ушел. Водитель через несколько дней умер в больнице от полученных травм.

Суд приговорил Щербакова к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.