Как в Европе: в парке Гагарина протестировали новое колесо обозрения

15 Дек. 10:46 2018-12-15T10:54:13+03:00

Когда его запустят, пока неизвестно

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В Самаре заработало новое колесо обозрения в парке Гагарина. Правда, только на время. МАУ «Парки Самары» решили протестировать аттракцион в мороз. Видео теста появилось в социальных сетях.

- Ничего себе, закрытые кабинки. Прямо как в Европе, - восхищаются очевидцы. Правда, прохожих напугал скрип колеса.

Колесо обозрения запустят после завершения монтажных работ, пока там не доделаны ограждения и система кондиционирования.

- В настоящий момент дату открытия назвать не можем, - прокомментировали в МАУ «Парки Самары». – После прохождения экспертизы будет проведено благоустройство территории: превращение из стройплощадки в зону отдыха, а уже затем торжественное открытие.

Напомним, что новый аттракцион расположился в районе картинга. Высота колеса обозрения составляет 55 метров. В конце прошлой недели рабочие повесили все 24 кабинки. Каждая из них остеклена, оснащена обогревом и рассчитана на 6 человек.