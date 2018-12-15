В следующем году в Самаре отремонтируют площадь Мочалова и бульвар Металлургов

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-15T11:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Самаре приведут в порядок район Металлурга. Запланирована реконструкция площади Мочалова и бульвара Металлургов. Об этом сообщил в микроблоге в «Твиттере» глава Кировского района Игорь Рудаков.

- Будет произведен демонтаж всех объектов потребительского рынка, - написал Рудаков.

Ранее жители района пожаловались: в районе площади Мочалова и бывшего кинотеатра «Октябрь» уже много лет ничего не меняется.

- Незаконная торговля, незаконная реклама, грязь и мусор, - возмущаются местные жители. Правда, некоторые обеспокоились тем, что снесут и «Торговый лабиринт».