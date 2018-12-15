В следующем году в Самаре отремонтируют площадь Мочалова и бульвар Металлургов
На прилегающей территории уберут все объекты потребительского рынка
Площадь Мочалова - больная тема для многих жителей районаФото: "КП" Архив
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В 2019 году в Самаре приведут в порядок район Металлурга. Запланирована реконструкция площади Мочалова и бульвара Металлургов. Об этом сообщил в микроблоге в «Твиттере» глава Кировского района Игорь Рудаков.
- Будет произведен демонтаж всех объектов потребительского рынка, - написал Рудаков.
Ранее жители района пожаловались: в районе площади Мочалова и бывшего кинотеатра «Октябрь» уже много лет ничего не меняется.
- Незаконная торговля, незаконная реклама, грязь и мусор, - возмущаются местные жители. Правда, некоторые обеспокоились тем, что снесут и «Торговый лабиринт».