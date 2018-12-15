«В жизни я совсем другая»: самарская актриса вошла в топ-10 самых сексуальных женщин России

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-15T12:47:41+03:00

Лукерья Ильяшенко призналась, что не против сыграть постельную сцену в гробу

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Редакция журнала MAXIM опубликовала итоговый рейтинг топ-100 самых сексуальных женщин России. Актриса Лукерья Ильяшенко, известная по сериалу «Сладкая жизнь» уроженка Самары, заняла в нем 8 место. Лучших определяли мужчины – читатели журнала и эксперты.

— В жизни я совсем другой человек! У меня нет такой копны волос, томного шика и декадентского взгляда с поволокой. В жизни я дурацкий улыбающийся щенок в дырявых джинсах. И если меня встретить на улице и сравнить с этой бабищей на обложке, то это два разных человека, - призналась девушка в интервью MAXIM. Кроме того, она отметила, что не против сняться в постельной сцене в гробу

Актриса призналась, что в жизни она совсем другая // MAXIM

Лукерья Ильяшенко уже четвёртый раз попадает в ТОП. В 2015 году она заняла в рейтинге 18 место, в 2016 — 36-ое, а в 2017 заняла 12-ую позицию.

В этот раз в тройке лидеров самых сексуальных женщин России — модель Ирина Шейк, певица Вера Брежнева и Ольга Серябкина из группы SEREBRO.