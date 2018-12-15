2018-12-15T12:57:10+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали водителя из Брянска с поддельными правами

Дальнобойщик ехал за рулем грузовика "Скания"
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Водитель знал, что права у него - поддельныеВодитель знал, что права у него - поддельныеФото: Архив "КП"
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В Тольятти во время проведения оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС «Рубеж» остановили грузовой автомобиль «Скания». За рулем грузовика был 32-летний житель Брянска. Он предъявил полицейским водительское удостоверение, похожее на подделку. Документ изъяли и отправили на экспертизу.

- Исследование подтвердило, что данное водительское удостоверение является поддельным, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовного дело по факту использования заведомо подложного документа. Ранее не судимому молодому человеку грозит арест на срок до шести месяцев.

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