В Самарской области задержали водителя из Брянска с поддельными правами

15 Дек. 12:57 2018-12-15T12:57:10+03:00

Водитель знал, что права у него - поддельные Фото: Архив "КП"

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В Тольятти во время проведения оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС «Рубеж» остановили грузовой автомобиль «Скания». За рулем грузовика был 32-летний житель Брянска. Он предъявил полицейским водительское удостоверение, похожее на подделку. Документ изъяли и отправили на экспертизу.

- Исследование подтвердило, что данное водительское удостоверение является поддельным, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовного дело по факту использования заведомо подложного документа. Ранее не судимому молодому человеку грозит арест на срок до шести месяцев.