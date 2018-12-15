В Самарской области задержали водителя из Брянска с поддельными правами
Дальнобойщик ехал за рулем грузовика "Скания"
Водитель знал, что права у него - поддельныеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Тольятти во время проведения оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС «Рубеж» остановили грузовой автомобиль «Скания». За рулем грузовика был 32-летний житель Брянска. Он предъявил полицейским водительское удостоверение, похожее на подделку. Документ изъяли и отправили на экспертизу.
- Исследование подтвердило, что данное водительское удостоверение является поддельным, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовного дело по факту использования заведомо подложного документа. Ранее не судимому молодому человеку грозит арест на срок до шести месяцев.