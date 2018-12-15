В Самарской области водитель насмерть сбил женщину

15 Дек. 13:39 2018-12-15T13:39:21+03:00

Она скончалась в карете скорой помощи

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14 декабря в 17:40 произошло ДТП на трассе «Подбельск-Савруха». Об этом сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский». 47-летний житель села Подбельск ехал за рулем ВАЗ-2114. На первом километре автодороги он сбил 39-летнюю женщину.

- Она переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины, - прокомментировали аварию в ГИБДД.

Женщине вызвали скорую помощь и направили в Похвистневскую ЦБГР. От полученных травм пострадавшая умерла в карете скорой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.