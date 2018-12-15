2018-12-15T16:48:54+03:00
Происшествия

Дело тольяттинского чиновника, который принял недостроенный дом, передали в суд

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дело передано в судДело передано в судФото: Архив "КП"
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В Тольятти завершили расследовать уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ России по Самарской области, против руководителя Департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Напомним, его обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие выяснило, что обвиняемый в 2014 году сдал недостроенный дом по адресу г. Тольятти, ул. Толстого, 23.

- Действуя в рамках трех муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, зная о том, что работы на указанном объекте фактически не выполнены, подписал акты приемки выполненных работ.

В итоге мэрия Тольятти заплатила за работы более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.

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