"Коленька, найдись, мама переживает": в Тольятти пропал еще один 14-летний подросток

15 Дек. 17:11 2018-12-15T17:11:00+03:00

Мальчик ушел из дома 12 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.

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В Тольятти ищут 14-летнего Николая Гаврилова. Об этом сообщают в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Мальчик ушел из дома 12 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.

- Коленька, найдись, мама переживает, - пишут знакомые семьи в комментариях в социальных сетях.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. На школьнике были черная шапка, синий пуховик, черные джинсы и черные кроссовки. Ведётся информационный поиск.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая, просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска: Клавдия 89377949693

Напомним, несколько дней назад в Тольятти пропал 15-летний Даниил Артаманов. Сегодня его нашли повешенным. По-прежнему расзыскивают 14-летнего Вадима Мирошниченко.