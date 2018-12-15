2018-12-15T17:11:00+03:00
Происшествия

"Коленька, найдись, мама переживает": в Тольятти пропал еще один 14-летний подросток

Мальчик ушел из дома 12 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ведется информационный поиск школьникаВедется информационный поиск школьникаФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Тольятти ищут 14-летнего Николая Гаврилова. Об этом сообщают в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Мальчик ушел из дома 12 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.

- Коленька, найдись, мама переживает, - пишут знакомые семьи в комментариях в социальных сетях.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. На школьнике были черная шапка, синий пуховик, черные джинсы и черные кроссовки. Ведётся информационный поиск.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая, просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска: Клавдия 89377949693

Напомним, несколько дней назад в Тольятти пропал 15-летний Даниил Артаманов. Сегодня его нашли повешенным. По-прежнему расзыскивают 14-летнего Вадима Мирошниченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей