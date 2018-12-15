2018-12-15T17:11:00+03:00
Происшествия

"Коленька, найдись, мама переживает": в Тольятти пропал еще один 14-летний подросток

Мальчик ушел из дома 12 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Ведется информационный поиск школьникаВедется информационный поиск школьникаФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Тольятти ищут 14-летнего Николая Гаврилова. Об этом сообщают в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Мальчик ушел из дома 12 декабря. С тех пор о нем ничего не известно.

- Коленька, найдись, мама переживает, - пишут знакомые семьи в комментариях в социальных сетях.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. На школьнике были черная шапка, синий пуховик, черные джинсы и черные кроссовки. Ведётся информационный поиск.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Николая, просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска: Клавдия 89377949693

Напомним, несколько дней назад в Тольятти пропал 15-летний Даниил Артаманов. Сегодня его нашли повешенным. По-прежнему расзыскивают 14-летнего Вадима Мирошниченко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Придётся ездить»: в Самаре Хабибу Нурмагомедову подарили «Ладу Весту»
В Самаре появилась новая ледовая площадка на Безымянке
Дело тольяттинского чиновника, который принял недостроенный дом, передали в суд
В Самаре задержали пьяного водителя, который ездил без прав
15-летнего парня, которого два дня искали в Тольятти, нашли мертвым
В Самаре машина сбила 10-летнего школьника, который возвращался после уроков один
В Самарской области водитель насмерть сбил женщину
В Самарской области задержали водителя из Брянска с поддельными правами
«В жизни я совсем другая»: самарская актриса вошла в топ-10 самых сексуальных женщин России
Из-за аварии на проспекте Кирова встало движение трамваев
В следующем году в Самаре отремонтируют площадь Мочалова и бульвар Металлургов
Как в Европе: в парке Гагарина протестировали новое колесо обозрения
Житель Самарской области убил таксиста, чтобы не платить за проезд
В Самарской области мужчина напился, избил свою подругу и сам вызвал ей «скорую»