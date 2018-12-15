2018-12-15T18:28:51+03:00
Общество

В Самаре появилась новая ледовая площадка на Безымянке

Площадку отстояли местные жители
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Каток заработает в ближайшее времяКаток заработает в ближайшее времяФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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15 декабря в Самаре открылась новая хоккейная площадка. Калда появилась в Промышленном районе города — во дворе дома №77 по улице Вольская.

Местные жители весной просили отремонтировать старую площадку. Однако специалисты провели обследование технического состояния ограждения и покрытия и выяснили: ремонт проводить бессмысленно, нужно возводить новую площадку. К середине декабря ремонтники уложили новый асфальт, установили хоккейную коробку, игровые ворота и светильники по периметру.

Каток зальют уже в ближайшее время. По словам местных жителей, они уже решили, какие мероприятия пройдут на площадке в новогодние праздники на обновленной хоккейной площадке.

Этой зимой в Самаре зальют 120 катков: на стадионах, около образовательных учреждений и во дворах. Самые крупные катки появятся на площади Куйбышева, в городских парках и на набережной. В парках Гагарина и «Дружба» катки уже работают.

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