«Придётся ездить»: в Самаре Хабибу Нурмагомедову подарили «Ладу Весту»

СЕГОДНЯ 21:05 2018-12-15T21:05:40+03:00

Так его встретили на турнире «Битва на Волге»

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14 декабря в Самаре прошёл международный турнир по смешанному боевому единоборству «Битва на Волге-8». Почетным гостем стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он тоже вышел на октагон. Его встретили радушно — подарили «Ладу Весту».

— «Приора» у меня была. Жаль, что ее перестали выпускать. Ну, придётся на «Весте» ездить, — пошутил Хабиб.

Накануне он рассказал на пресс-конференции, что знает про Самару. - Знаю, что здесь недалеко «Ладу Приору» делали. У меня была «Приора». Хорошие впечатления от нее. Но я ее не сажал, - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Кстати, брат Хабиба в турнире так и не выступил. А уроженец Сызрани Владимир Селиверстов стал чемпионом «Битвы на Волге» в полутяжелом весе. На турнире по смешанным единоборствам «Битва на Волге 8» он в первом раунде победил бойца из Альметьевска Кирилла Кузьмина нокаутом, передает корреспондент «КП-Самара» с места событий.