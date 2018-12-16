2018-12-16T08:55:44+03:00
Общество

Житель Жигулевска приревновал свою даму и проткнул ей ногу ножом

Мужчину задержала полиция
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Этот нож нашли на месте преступленияЭтот нож нашли на месте преступления
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В Жигулевске задержали слишком ревнивого мужчину. Полиция заинтересовалась бытовым конфликтом после обращения из больницы. К медикам поступила 43-летняя женщина с ножевым ранением ноги. Полицейские поехали к женщине домой.

- Выяснилось, что женщина и ее 44-летний сожитель этим вечером распивали спиртные напитки и слово за слово между ними завязалась ссора. Мужчина схватил нож и проткнул своей возлюбленной ногу, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сожителя задержали, оказалось, что он работает на одном из предприятий Жигулевска, раньше не был судим, не привлекался к уголовной ответственности. Здоровью женщины причинен легкий вред. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело.

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