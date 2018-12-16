Пью и рулю: в Самаре за "пьяное" вождение задержали мужчину, который 12 лет ездит без прав
В Самаре поймали очередного водителя-пьянчужку. В "Ночной патруль" позвонили горожане. Специалистам "горячей линии" они пожаловались на нетрезвого водителя "Опеля". Сотрудники патруля и полицейские приехали быстро и смогли задержать водителя.
- Оказалось, что уже в 2006 году у него отобрали водительское удостоверение, также он неоднократно попадался за рулем нетрезвым, - сообщили в "Ночном патруле".
Таким образом, водитель уже 12 лет колесит по улицам без в/у и нарушает правила. Теперь ему грозит уже не административное, а уголовное.
Сообщать о нарушениях можно по телефону 275-55-11. Активисты "Ночного патруля" просят самарцев помнить: садиться за руль в нетрезвом состоянии нельзя ни при каких обстоятельствах, это опасно для жизни и здоровья: вашего и окружающих.