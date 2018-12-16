2018-12-16T10:39:08+03:00
Общество

Пью и рулю: в Самаре за "пьяное" вождение задержали мужчину, который 12 лет ездит без прав

На водителя на "Опеле" пожаловались "Ночному патрулю" свидетели его пируэтов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Мужчина сел за руль пьяным и уже не в первый разМужчина сел за руль пьяным и уже не в первый раз
Изменить размер текста:

В Самаре поймали очередного водителя-пьянчужку. В "Ночной патруль" позвонили горожане. Специалистам "горячей линии" они пожаловались на нетрезвого водителя "Опеля". Сотрудники патруля и полицейские приехали быстро и смогли задержать водителя.

- Оказалось, что уже в 2006 году у него отобрали водительское удостоверение, также он неоднократно попадался за рулем нетрезвым, - сообщили в "Ночном патруле".

Таким образом, водитель уже 12 лет колесит по улицам без в/у и нарушает правила. Теперь ему грозит уже не административное, а уголовное.

Сообщать о нарушениях можно по телефону 275-55-11. Активисты "Ночного патруля" просят самарцев помнить: садиться за руль в нетрезвом состоянии нельзя ни при каких обстоятельствах, это опасно для жизни и здоровья: вашего и окружающих.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Отрадном прикрыли сайт, где торговали трудовыми книжками
В Самарской области "Опель" влетел под фуру, пострадали двое детей
Житель Жигулевска приревновал свою даму и проткнул ей ногу ножом
Тело погибшего 15-летнего подростка доставали спасатели Центра гражданской защиты Тольятти
Тело погибшего 15-летнего подростка доставали спасатели Центра гражданской защиты Тольятти
«Придётся ездить»: в Самаре Хабибу Нурмагомедову подарили «Ладу Весту»
В Самаре появилась новая ледовая площадка на Безымянке
"Коленька, найдись, мама переживает": в Тольятти пропал еще один 14-летний подросток
Дело тольяттинского чиновника, который принял недостроенный дом, передали в суд
В Самаре задержали пьяного водителя, который ездил без прав
15-летнего парня, которого два дня искали в Тольятти, нашли мертвым
В Самаре машина сбила 10-летнего школьника, который возвращался после уроков один
В Самарской области водитель насмерть сбил женщину
В Самарской области задержали водителя из Брянска с поддельными правами
«В жизни я совсем другая»: самарская актриса вошла в топ-10 самых сексуальных женщин России
Из-за аварии на проспекте Кирова встало движение трамваев
В следующем году в Самаре отремонтируют площадь Мочалова и бульвар Металлургов
Как в Европе: в парке Гагарина протестировали новое колесо обозрения
Житель Самарской области убил таксиста, чтобы не платить за проезд
В Самарской области мужчина напился, избил свою подругу и сам вызвал ей «скорую»