Пью и рулю: в Самаре за "пьяное" вождение задержали мужчину, который 12 лет ездит без прав

16 Дек. 10:39 2018-12-16T10:39:08+03:00

Мужчина сел за руль пьяным и уже не в первый раз

На водителя на "Опеле" пожаловались "Ночному патрулю" свидетели его пируэтов

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В Самаре поймали очередного водителя-пьянчужку. В "Ночной патруль" позвонили горожане. Специалистам "горячей линии" они пожаловались на нетрезвого водителя "Опеля". Сотрудники патруля и полицейские приехали быстро и смогли задержать водителя.

- Оказалось, что уже в 2006 году у него отобрали водительское удостоверение, также он неоднократно попадался за рулем нетрезвым, - сообщили в "Ночном патруле".

Таким образом, водитель уже 12 лет колесит по улицам без в/у и нарушает правила. Теперь ему грозит уже не административное, а уголовное.

Сообщать о нарушениях можно по телефону 275-55-11. Активисты "Ночного патруля" просят самарцев помнить: садиться за руль в нетрезвом состоянии нельзя ни при каких обстоятельствах, это опасно для жизни и здоровья: вашего и окружающих.