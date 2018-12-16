В Отрадном прикрыли сайт, где торговали трудовыми книжками

16 Дек. 11:40 2018-12-16T11:40:45+03:00

Теперь жители Отрадного не смогут увидеть информацию на сайте

Прокуратура нашла интернет-ресурс, где рассказывалось, как купить трудовую книжку со стажем

Изменить размер текста: A A

В Отрадном прокуратура нашла сайт, где рассказывалось, как купить трудовую книжку с необходимым стажем. Этот информационный ресурс сотрудники ведомства нашли в ходе своей работы по выявлению ресурсов с противозаконной информации. Сайт был выявлен в ходе мониторинга.

- Затем прокуратура отправила иск в Ленинский районный суд г. Самары с просьбой к профильному ведомству ограничить доступ к информации, которую распространяют в сети Интернет, - сообищи в областной прокуратуре.

Иск удовлетворили и признали полностью обоснованным. Так что теперь найти информацию отрадненцы не смогут.