2018-12-16T13:46:50+03:00
Общество

В начале января в Самаре пройдет Этнофест-2019

Гостей ждут творческие встречи, мастер-классы и этническая музыка
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдет ЭтнофестивальВ Самаре пройдет Этнофестиваль
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В начале января в Самаре пройдет Этнофест-2019. Как пишут организаторы фестиваль возрождается после долгого перерыва с 2010 года. Мероприятие состоится с 3 по 8 января.

- Этнофестиваль - это творческие встречи и мастер-классы, в том чсиле музыкальные? по африканским барабанам, горловому пению, варганам, арт-терапия, танцы. Также в программе три концерта, - сообщают организаторы фестиваля.

Всем гостям обещают множество этнических групп, драйв, спокойствие и счастье. Завершится фестиваль концертом в ДК Железнодорожников. Среди хедлайнеров фестиваля этно-группа Etrusski, команда Юлле, Five Shilings.

Увидеть полную программу фестиваля можно в группе в социальной сети.

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