2018-12-16T18:15:46+03:00
Общество

"Капитализм хороним": по ул. Свободы прошли желтые жилеты с гробом

Наряд участников согласованной акции напоминает о событиях во Франции
Ольга АФАНАСЬЕВА
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По ул. Свободы прошел странный маршПо ул. Свободы прошел странный марш
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В Самаре по ул. Свободы прошла демонстрация в желтых жилетах. В согласованной акции, из-за которой на улице перекрывали движение, приняли участие около 150 человек. Прошелся марш от Краснодонской до сквера Родины. Возглавляли шествие ребята с красным гробом - они по их словам "хоронили капитализм, взяточников, олигархов".

- В акции приняли участие представители Левого фронта, КПРФ, комсомола, зрителями стали прогуливающиеся по скверу люди, - отметили организаторы протестного марша.

Напомним, что в желтых жилетах выходили на улицу протестующие во Франции. Они добивались снижения цен на топливо. Речь на митинге шла об антисоциальных реформах, повышении пенсионного возраста. Звучали слова о том, что задостойную экономику нужно бороться. Комсомольцев же возмущала власть, которая не может обеспечить работой молодежь.

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