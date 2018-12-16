"Капитализм хороним": по ул. Свободы прошли желтые жилеты с гробом

16 Дек. 18:15 2018-12-16T18:15:46+03:00

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В Самаре по ул. Свободы прошла демонстрация в желтых жилетах. В согласованной акции, из-за которой на улице перекрывали движение, приняли участие около 150 человек. Прошелся марш от Краснодонской до сквера Родины. Возглавляли шествие ребята с красным гробом - они по их словам "хоронили капитализм, взяточников, олигархов".

- В акции приняли участие представители Левого фронта, КПРФ, комсомола, зрителями стали прогуливающиеся по скверу люди, - отметили организаторы протестного марша.

Напомним, что в желтых жилетах выходили на улицу протестующие во Франции. Они добивались снижения цен на топливо. Речь на митинге шла об антисоциальных реформах, повышении пенсионного возраста. Звучали слова о том, что задостойную экономику нужно бороться. Комсомольцев же возмущала власть, которая не может обеспечить работой молодежь.