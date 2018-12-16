Акинфееву ура: в Тольятти на одном из домов появился мурал, посвященный вратарю сборной России

16 Дек. 22:48 2018-12-16T22:48:16+03:00

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В Тольятти на многоквартрном доме появился первый в городе мурал. Это слово уже отлично знают жители Самары: в областной столице в дни ЧМ 2018 и после него таких объемных картин на зданиях появилось много: в рамках проекта "Истории чемпионов", а потом - в честь ЧМ 2018 - Дзюба, Черчесов и нога бога Акинфеева. И вот теперь поветрие дошло и до Тольятти.

- Рисунок сделан без техники, методом промышленного альпинизма. Погода была сурова, однако труды оправдали себя и прекрасный рисунок теперь радует жителей города, - написал сам автор.

Напомним, что вратарь сборной Игорь Акинфеев стал чуть ли не главным героем этого ЧМ 2018 в России. Удар с пенальти, который он отбил ногой, уже падая в другую сторону, вошло в историю. Горожанам новый облик дома нравится, художник поведал, что заказ на рисунок поступил от собственника здания.