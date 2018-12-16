15 человек тушили частный дом на Демократической в Самаре

16 Дек. 23:22 2018-12-16T23:22:30+03:00

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В Самаре днем 16 декабря чуть не сгорел частный дом на ул. Демократическая. Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 12.08, в полдень. На место тут же выдвинулась бригада - 15 человек.

- Работали три единицы техники, в 12.24 пожар был полностью ликвидирован, - соообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По данным спасателей-пожарных, огонь бушевал на территории в 120 кв.м. Причины возгорания пока неизвестны, информации о пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причины пожара и ущерб от него. Жителей Самары предупреждают о необходимости внимательнее обращаться с электроприборами, не оставлять их включенными на ночь или в то время, когда дома никого нет.