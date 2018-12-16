В Самаре около Колизея неисправный трамвай сошел с рельсов и собрал пробку

16 Дек. 23:29 2018-12-16T23:29:59+03:00

По словам пассажиров, водитель уже собирался ехать в депо, но что-то пошло не так

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В Самаре снова сошел с рельсов трамвай. По словам очевидцев, водитель состава высадил пассжиров на "Колизее", объявил о неиспарвности и уже собирался ехать в депо. Но, как только он стал пересекать улицу Стара-Загора, у него немного съехали с рельсов колеса.

- В итоге он встал, стали ждать ремонтников, собралась пробка, объехать негде. Встало и движение трамваев за ним, - рассказывают очевидцы.

Комментаторы в соцсетях сокрушаются, что ЧП с трамваями происходят все чаще. Кроме того, трамваи часто попадают в ДТП - правда, здесь виноваты невнимательные водители авто. Все это приводит к тому, что подвижного состава не хватает.