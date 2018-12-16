2018-12-16T23:42:59+03:00
Спорт

Довели до овертайма: ХК "Лада" одолел пекинский КРС-ОЭРДЖИ

Все голы забила одна пятерка
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинцы победили, но в сложной игреТольяттинцы победили, но в сложной игре
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Тольяттинская хоккейная "Лада" дома одолела пекинский КРС-ОЭРДЖИ. Первый период завершился со счетом 2:1, причем и за китайских товарищей забил их российский легионер Константин Макаров. На второй перерыв уходили со счетом 5:3 в пользу хозяев поля - тольяттинцев. Затем "Лада" осталась в меньшинстве, в итоге игра заканчивалась в 6:6, но в овертайме забил Константин Майоров, итговый счет 7:6.

- Играла одна пятерка, которая и забила все голы. Они - молодцы. Конечно, капитан команды не имеет право получать такое удаление. То, что мы показали в меньшинстве – безобразие. Пропустили 5 шайб, в то время как за весь первый круг – всего 10, - сказал по итогам игры тренер Анатолий Емелин. Он также пожелал болельщикам новогоднего настроения и поблагодарил их за поддержку.

Главный тренер гостей Александр Барков отметил, что его команда играла неполным составом из-за травм игроков.

- На три пятерки наскребли игроков, порой приходилось играть в две пятерки, поэтому в концовке концентрации не было, поэтому пропустили обидный гол в овертайме. Победил сильнейший, - резюмировал он.

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