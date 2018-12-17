"И костей не соберешь": самарцы обсуждают "гоночный" пандус для колясок, который поставили в одном из домов

17 Дек. 00:01 2018-12-17T00:01:20+03:00

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Жители Самары поделились в социальных сетях фотографией пандуса, который устанавливают около подъезда одного из домов. Порог здесь высокий, а до бордюра места мало, поэтому коммунальщики решили не заморачиваться, и сделать угол уклона пандуса максимально острым.

- Приварили пандус для спуска маломобильных граждан. Про подъем речь не идет. Интересно, какую скорость разовьет коляска, скатившись с такого пандуса? - удивляются горожане.

На самом деле, пандус на фото вызывает много вопросов. Во-первых, он упирается в перила, которые, возможно, потом уберут. Во-вторых, на нем нет перил. И в третьих, горка, конечно, получилась очень крутой - даже коляску с ребенком не затащишь. Горожане пытаются понять, почему так делают: сэкономили на проекте, не хотят читать нормативные требования или же решили "попилить" расходы на материалы?

- В таких случаях подъемник ставить нужно, - возмущаются жители города. И вспоминают, что такое творится во многих местах. Например, около больницы Середавина везде бордюры, перепрыгнуть которые маломобильному человеку очень затруднительно.