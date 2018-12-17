2018-12-17T08:16:54+03:00
Происшествия

В Самаре фальшивомонетчики в деловых костюмах сбывали поддельные купюры в магазинах

Преступники промышляли не только в Самарской, но еще и в Пензенской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Преступники сбывали в торговых точках поддельные купюры по 5 тысяч рублейПреступники сбывали в торговых точках поддельные купюры по 5 тысяч рублейФото: Рамиль ГАЛИ
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Самарские полицейские звдержали троих мужчин, которые подозреваются в сбыте фальшивых купюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники сбывали поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей в торговых точках Самарской и Пензенской областей. Установить их личности полицейским удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Предполагаемыми преступниками оказались 24-летний и 34-летний мужчины, которые жили в Самаре на съемной квартире. Их подозревают в 12 эпизодах сбыта поддельных денег и 6 покушениях на их сбыт на территории Самарской области. Также в деле фигурирует еще один подозреваемый. По предварительным данным, он отвечал за перемещение преступников.

Так, злоумышленники каждый раз меняли автомобиль, на котором передвигались, и одежду, в которой ходили по торговым точкам. Обычно преступники одевались в деловом стиле. В случае, если у продавцов появлялись подозрения, что купюра поддельная, они показывали им чек с информацией о том, что незадолго до покупки деньги были сняты в одном из банкоматов.

При задержании полицейские нашли у преступников 26 купюр по 5 тысяч рублей. Экспертиза показала, что все они поддельные. В настоящее время были возбуждены уголовные дела по факту сбыта и покушенияна сбыт поддельных денег. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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