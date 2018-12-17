Дарья Дмитриева в составе сборной России завоевала «серебро» чемпионата Европы по гандболу

17 Дек. 08:28 2018-12-17T08:29:33+03:00

В финале наши спортсменки уступили хозяйками Евро Франции

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Гандболистка тольяттинской «Лады» и капитан сборной России Дарья Дмитриева стала серебряным призером чемпионата Европы во Франции. Наша команда уступила в финале хозяйкам турнира 21:24.

Россиянки - обладательницы золотых медалей Олимпиады 2016 года и четырехкратные чемпионки мира - еще ни разу не выигрывали первенство Старого света. Для француженок это первые медали Евро.

Этот финал стал для нашей команды вторым в истории чемпионатов Европы. В 2006 году россиянки в упорной борьбе уступили норвежкам 24:27.

Дарья Дмитриева – единственная представительница «Лады» в сборной.