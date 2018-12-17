Дарья Дмитриева в составе сборной России завоевала «серебро» чемпионата Европы по гандболу
В финале наши спортсменки уступили хозяйками Евро Франции
Дарья Дмитриева (нижний ряд, четвертая слева) – единственная представительница «Лады» в сборной. Фото: Федерация гандбола России
Изменить размер текста:
Гандболистка тольяттинской «Лады» и капитан сборной России Дарья Дмитриева стала серебряным призером чемпионата Европы во Франции. Наша команда уступила в финале хозяйкам турнира 21:24.
Россиянки - обладательницы золотых медалей Олимпиады 2016 года и четырехкратные чемпионки мира - еще ни разу не выигрывали первенство Старого света. Для француженок это первые медали Евро.
Этот финал стал для нашей команды вторым в истории чемпионатов Европы. В 2006 году россиянки в упорной борьбе уступили норвежкам 24:27.
Дарья Дмитриева – единственная представительница «Лады» в сборной.