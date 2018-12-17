В Самарскую область придут холода и гололедица

17 Дек. 08:39 2018-12-17T08:39:07+03:00

Эта рабочая неделя будет довольно холодной и ветреной Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Самарскую область на смену теплой и снежной погоде придут холода, правда, не особо сильные. Кроме того, по данным Приволжского УГМС, существенных осадков на этой рабочей неделе в регионе не будет.

В понедельник, 17 декабря, будет облачно, но с прояснениями. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит -5 ...-10 °C. Местами на дорогах гололедица.

В ночь на вторник, 18 декабря, ветер немного усилится и будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров опустятся до -10...-15 °C. Местами гололедица. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, правда, будет немного "теплее": -5...-10 °C.

В ночь на среду, 19 декабря, существенных осадков не предвидится. Будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость составит 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -10...-15 °C. Местами на дорогах возможна гололедица. Днем резких изменений в погоде не будет, только на пару градусов поднимется температура воздуха.