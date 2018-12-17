2018-12-17T09:52:53+03:00
Общество

Генпрокуратура может заняться решением проблемы с поставщиком тепла в Сызрани

Деньги, которые платят местные жители за отопление, не доходят до энергетиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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173 тысячи человек рискуют остаться в эту зиму без тепла173 тысячи человек рискуют остаться в эту зиму без теплаФото: Архив "КП"
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В Сызрани сложилась довольно непростая ситуация с теплоснабжением. Дело в том, что до июля 2018 года функцию единой теплоснабжающей организацией исполняло МУП "ЖЭС", но, накопив долг в 844 млн рублей, оно лишилось этого статуса. В итоге деньги с жителей за тепло начало собирать ООО "Энергетик", однако, как выяснилось, компания делает это незаконно. Она не заключила договор поставки на тепло и горячее водоснабжение с поставшиком - Т Плюс. Директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин подчеркнул, что из ПУП "ЖЭС" на протяжении долгого времени пытались вывести деньги, оставив предприятие с миллионными долгами.

- После введения внешнего наблюдения у нас появилась возможность оценить хозяйственную деятельность МУП и выяснить причины образования долгов. Есть факты, доказывающие нарушение всех норм законодательства. А это уже компетенция правоохранительных органов, - отметил директор компании Константин Дзюин.

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В связи с этим теплоэнергетики обратились в комитет по ЖКХ Госдумы с просьбой помочь в сложившейся ситуации. Ведь деньги потребителей до Т Плюса не доходят, а значит отопительный сезон в Сызрани поставлен под угрозу. Федеральные власти заинтересовались этим вопросом. Депутаты направили свой запрос в Генпрокуратуру.

- Из-за попустительства Администрации города Сызранив городе действует схема,при которой плата граждан за тепловую энергию не доходит до ее производителя и теплосетевой организации.Главным образом, это может негативно сказаться на надежности теплоснабжения 173 тысяч человек, - отмечается в запросе.

Не исключено, что в ближайшее время сотрудники надзорного ведомства проведут по данному факту проверку и примут соответствующие меры.

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