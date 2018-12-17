«АКОМ»выпустил 20-миллионный аккумулятор

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-17T09:05:24+03:00

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13 декабря на производственной площадке АО «АКОМ» в Жигулевске состоялось сразу два значимых события. С конвейера сошла 20- миллионная аккумуляторная батарея.Этот исторический момент компания ознаменовала открытием на территории завода собственной Аллеи славы.

Аккумуляторному производству «АКОМ», расположенному в Жигулевске, всего шестнадцать лет, однако за этот срок предприятием пройден стремительный путь от сборочного производства до Корпорации энергетических решений. Шесть лет подряд компания является неизменным лидером на рынке СНГ по объемам производства аккумуляторов, крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в России, обеспечивает свыше 70% экспорта в отрасли. Главные исторические вехи развития компании, ее основные достижения нашли свое отражение в архитектурной композиции – Аллея славы «АКОМ».

В праздничном мероприятии приняли участие руководство компании «АКОМ» во главе с Президентом Н.М. Игнатьевым, сотрудники завода, а также специально приглашенные гости: избранный глава администрации г.о. Жигулевск Д.В. Холин,министр промышленности и торговли Самарской области М.Н.Жданов, исполнительный директор Национальной инжиниринговой корпорации А.В. Кобенко; представители государственных структур, общественных организаций, партнеры из разных городов России и зарубежья, руководители заводов-производителей химических источников тока.

В своей приветственной речи Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев выразил коллективу благодарность за профессионализм и преданность общему делу. Пройденный рубеж в 20 миллионов батарей – это еще один шаг к стратегической цели «Глобальная компания – Глобальный бренд». «АКОМ» уже приблизился к решению этой амбициозной задачи. «Нам есть куда стремиться, - отметил глава компании. - Цели и приоритеты расставлены.Вперед к их достижению!»

Торжественный старт выпуску юбилейной 20-миллионной батареи дали Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев и почетные гости предприятия – Министр промышленности и торговли Самарской области М.Н.Жданов и исполнительный директор Национальной инжиниринговой корпорации А.В. Кобенко.

Именно с 20-миллионной АКБ компания начинает производство высокотехнологичной продукции под совершенно новым брендом – «Жигулевский аккумулятор». Благодаря популяризации региональных брендов, малые города, такие как Жигулевск, обретают конкурентные преимущества, инвестиционную привлекательность. Развивая экономическую эффективность родного края, компания также заботится о сохранении его уникальной природы. Под брендом «Жигулевский аккумулятор» «АКОМ» начинает беспрецедентную акцию, направленную на защиту местной природы– с каждой реализованной АКБ отчисления будут направлены Национальному парку «Самарская Лука» на экологические проекты.