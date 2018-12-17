2018-12-17T09:05:24+03:00
Общество

«АКОМ»выпустил 20-миллионный аккумулятор

Этот исторический момент компания ознаменовала открытием на территории завода собственной Аллеи славы.
Поделиться:
В Жигулевске выпустили 20-миллионную аккумуляторную батареюВ Жигулевске выпустили 20-миллионную аккумуляторную батарею
Изменить размер текста:

13 декабря на производственной площадке АО «АКОМ» в Жигулевске состоялось сразу два значимых события. С конвейера сошла 20- миллионная аккумуляторная батарея.Этот исторический момент компания ознаменовала открытием на территории завода собственной Аллеи славы.

Аккумуляторному производству «АКОМ», расположенному в Жигулевске, всего шестнадцать лет, однако за этот срок предприятием пройден стремительный путь от сборочного производства до Корпорации энергетических решений. Шесть лет подряд компания является неизменным лидером на рынке СНГ по объемам производства аккумуляторов, крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в России, обеспечивает свыше 70% экспорта в отрасли. Главные исторические вехи развития компании, ее основные достижения нашли свое отражение в архитектурной композиции – Аллея славы «АКОМ».

В праздничном мероприятии приняли участие руководство компании «АКОМ» во главе с Президентом Н.М. Игнатьевым, сотрудники завода, а также специально приглашенные гости: избранный глава администрации г.о. Жигулевск Д.В. Холин,министр промышленности и торговли Самарской области М.Н.Жданов, исполнительный директор Национальной инжиниринговой корпорации А.В. Кобенко; представители государственных структур, общественных организаций, партнеры из разных городов России и зарубежья, руководители заводов-производителей химических источников тока.

В своей приветственной речи Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев выразил коллективу благодарность за профессионализм и преданность общему делу. Пройденный рубеж в 20 миллионов батарей – это еще один шаг к стратегической цели «Глобальная компания – Глобальный бренд». «АКОМ» уже приблизился к решению этой амбициозной задачи. «Нам есть куда стремиться, - отметил глава компании. - Цели и приоритеты расставлены.Вперед к их достижению!»

Торжественный старт выпуску юбилейной 20-миллионной батареи дали Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев и почетные гости предприятия – Министр промышленности и торговли Самарской области М.Н.Жданов и исполнительный директор Национальной инжиниринговой корпорации А.В. Кобенко.

Именно с 20-миллионной АКБ компания начинает производство высокотехнологичной продукции под совершенно новым брендом – «Жигулевский аккумулятор». Благодаря популяризации региональных брендов, малые города, такие как Жигулевск, обретают конкурентные преимущества, инвестиционную привлекательность. Развивая экономическую эффективность родного края, компания также заботится о сохранении его уникальной природы. Под брендом «Жигулевский аккумулятор» «АКОМ» начинает беспрецедентную акцию, направленную на защиту местной природы– с каждой реализованной АКБ отчисления будут направлены Национальному парку «Самарская Лука» на экологические проекты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину