2018-12-17T09:26:52+03:00
Происшествия

В Тольятти при пожаре в дачном доме погиб пенсионер и пострадала девушка

Огонь охватил постройку глубокой ночью, чтобы его потушить, пожарным понадобилось 2,5 часа
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение возгорания выезжали 21 пожарный и 6 спецмашинНа тушение возгорания выезжали 21 пожарный и 6 спецмашинФото: Архив "КП"
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В ночь на понедельник, 17 декабря, в Комсомольском районе Тольятти произошел крупный пожар. Там в поселке Федоровка в СНТ «Труд» загорелся дачный дом, хозяйственные постройки и гараж.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 3:05. На место происшествия выезжали 21 пожарный и 6 единиц техники. К моменту их прибытия пожар охватил территорию площадью 200 квадратных метров.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 4:10, а полностью его потушить только в 5:37. На борьбу с огнем у них ушло примерно 2,5 часа. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. По предварительным данным, в результате случившегося погиб пенсионер. Кроме того, пострадала 23-летняя девушка. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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