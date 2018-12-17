2018-12-17T09:28:11+03:00
Общество

Самарцам предлагают отправиться в два круиза в одном путешествии

Впервые в навигации 2019 года «Осенник» и «Клубный круиз» пройдут в совмещенном формате
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Всю информацию можно найти на сайте круизного центра «Инфофлот»Всю информацию можно найти на сайте круизного центра «Инфофлот»
Изменить размер текста:

«Инфофлот» предлагает жителям Самары уникальное предложение. Традиционные круизы «Осенник» и «Клубный круиз» в навигации 2019 года впервые пройдут в совмещенном формате на теплоходе «Лунная соната».

- Круговой рейс из Самары - отличная возможность за 12 дней совместить два тематических круиза. Так, путешествие до Ростова-на-Дону пройдет в рамках «Осенника», а в рейсе из Ростова-на-Дону до Самары путешественники станут участником «Клубного круиза», - рассказали организаторы.

Стоянки организуют в Саратове, Волгограде, Старочеркасской, Ростове-на-Дону, Романовской, Ильевке и Винновке.

- В круизах «Осенник» и «Клубный» гостей теплохода порадуют особая тематическая программа (сюрприз), редкие стоянки и экскурсии, праздничная атмосфера, созданная профессиональной арт-группой на борту. Этот совмещенный круиз подарит туристам прекрасную возможность встретиться с друзьями-единомышленниками, познакомиться с руководителями компании, посетить новые места, - уверяют в «Инфофлоте».

Для участников круиза предусмотрены сезонные скидки. Однако нужно внести 100% предоплату.

8% - при 100% оплате до 31 декабря 2018 года;

5% - при 100% оплате до 31 января 2019 года;

3% - при 100% оплате до 1 марта 2019 года.

Всю информацию можно найти на сайте круизного центра «Инфофлот».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину