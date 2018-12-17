Самарцам предлагают отправиться в два круиза в одном путешествии

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-17T09:28:11+03:00

Всю информацию можно найти на сайте круизного центра «Инфофлот»

Впервые в навигации 2019 года «Осенник» и «Клубный круиз» пройдут в совмещенном формате

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«Инфофлот» предлагает жителям Самары уникальное предложение. Традиционные круизы «Осенник» и «Клубный круиз» в навигации 2019 года впервые пройдут в совмещенном формате на теплоходе «Лунная соната».

- Круговой рейс из Самары - отличная возможность за 12 дней совместить два тематических круиза. Так, путешествие до Ростова-на-Дону пройдет в рамках «Осенника», а в рейсе из Ростова-на-Дону до Самары путешественники станут участником «Клубного круиза», - рассказали организаторы.

Стоянки организуют в Саратове, Волгограде, Старочеркасской, Ростове-на-Дону, Романовской, Ильевке и Винновке.

- В круизах «Осенник» и «Клубный» гостей теплохода порадуют особая тематическая программа (сюрприз), редкие стоянки и экскурсии, праздничная атмосфера, созданная профессиональной арт-группой на борту. Этот совмещенный круиз подарит туристам прекрасную возможность встретиться с друзьями-единомышленниками, познакомиться с руководителями компании, посетить новые места, - уверяют в «Инфофлоте».

Для участников круиза предусмотрены сезонные скидки. Однако нужно внести 100% предоплату.

8% - при 100% оплате до 31 декабря 2018 года;

5% - при 100% оплате до 31 января 2019 года;

3% - при 100% оплате до 1 марта 2019 года.

Всю информацию можно найти на сайте круизного центра «Инфофлот».