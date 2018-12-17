В Самарской области будут судить банду нефтеврезчиков

17 Дек. 09:44 2018-12-17T09:44:56+03:00

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В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 9 местных жителей в возрасте от 31 года до 54 лет, обвиняемых в покушении на кражу нефти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, злоумышленники собирались похитить нефть из трубопровода, расположенного в Духовницком районе Саратовской области. Они сделали врезку и вывели ее в 125 метрах от нефтепровода. Нажиться на незаконной врезке злоумышленники не смогли — в сентябре 2017 года их поймали полицейские, когда они перекачивали нефть в цистерну машины. Следователи полагают, что преступники могли похитить около 27 тонн нефти на общую сумму более 390 тысяч рублей.

В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом. В случае, если их вина будет доказана, то им грозит наказание до 6 лет лишения свободы.