Команда из Новокуйбышевска заняла первое место в онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!»

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-17T09:46:24+03:00

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Координационный центр национального домена сети Интернет и «Ростелеком» подвели итоги VII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!». Первое место в командном зачете завоевала команда «Гимназисты», капитан - Красакова Ольга ( Новокуйбышевск).

- Мы участвуем в этом конкурсе не впервые. В 2015 году команда нашей школы заняла третье место. На этот раз ребята подобрались необычайно активные и творческие: делали посты в социальных сетях, писали статьи для стенгазеты, снимали сюжеты для школьной телестудии. Это принесло им дополнительные баллы и вывело в лидеры, - рассказала учитель информатики гимназии № 1 города Новокуйбышевска Ольга Красакова

Для участия в чемпионате зарегистрировались больше 11000 участников, при этом 2800 из них объединились в 440 школьных команд со всей страны!

Участникам предстояло за 60 минут выполнить задания разного уровня сложности, которые в этом году были посвящены главным IT-трендам 2018 года и технологиям будущего: робототехнике, искусственному интеллекту, интернету вещей, технологии блокчейн, виртуальной и дополненной реальности, телемедицине и кибербезопасности.

Причем улучшить свой результат можно было выполнив дополнительные задания: провести тренировочный онлайн-турнир «Изучи интернет – управляй им» в школе или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ.

Убедительным стимулом в стремлении к лидерству стали призы, которые пригодятся в процессе учебы и в повседневной жизни. Так, участники, занявшие первую строчку рейтинга, будут награждены ноутбуками-трансформерами, обладатели серебра - смартфонами, а бронзовые призеры - смарт-трекерами.

Всем участникам и капитанам команд VII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!» доступен именной сертификат, который можно распечатать из своего профиля на сайте.

Партнерами Чемпионата являются «Лаборатория Касперского», EligoVision, Ассоциация интернета вещей, «Школа Новых Технологий», Российская государственная детская библиотека, Российская Ассоциация электронных коммуникаций.