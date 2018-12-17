2018-12-17T09:50:46+03:00
Спорт

«Динамо Самара» сыграло вничью с «Тюменью» в матче чемпионата России по мини-футболу

«Горожане» ушли от поражения на последних секундах матча
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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Во втором матче 9 тура мини-футбольной Суперлиги «Динамо Самара» и «Тюмень» разошлись миром 4:4. Счет во встрече открыл «динамовец» Владимир Саносян, а Дмитрий Волков и Артур Мелконян довели счет до неприличного. В первом тайме «Тюмень» смогла ответить только одним голом – отличился Артем Антошкин.

Во втором тайме «горожане» смогли собраться, но только после того, как пропустили четвертый. У самарцев забил Мелкоян.

Четвертый мяч «Тюмень» забила на последних секундах.

Напомним, первая игра закончилась победой «Динамо» 4:3.

После двух матчей с «Динамо» «Тюмень» откатилась с 1 места на 3-е. «Динамо» на 5-й строчке, но у самарцев 2 матча в запасе.

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