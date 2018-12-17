Самарским льготникам компенсируют платежи за сбор мусора

17 Дек. 10:24 2018-12-17T10:24:29+03:00

С начала 2019 года регион перейдет на новую систему обращения с ТКО Фото: Архив "КП"

До конца этого года будут утверждены тарифы за сбор и переработку твердых коммунальных отходов

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С 1 января 2019 года Самарская область перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Единый регоператор уже определен — это компания «ЭкоСтройРесурс», сейчас же чиновники занимаются разработкой тарифов за сбор и переработку мусора. Как стало известно на заседании в Самарской губернской думе, точные суммы будут утверждены до 20 декабря.

Отметим, что отдельным категориям граждан будут предоставляться льготы за вывоз отходов. При этом тем, кто уже получает компенсацию за коммунальные услуги, не придется по-новой собирать необходимые документы. Им начнут предоставлять компенсацию в автоматическом режиме

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