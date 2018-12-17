2018-12-17T10:44:46+03:00
Общество

Самарцев зовут на встречу с талисманом нового года — морской свинкой Джоржем

Горожане смогут сделать фото со свинкой и погладить ее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопаркФото: vk.com
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В следующий вторник, 25 декабря, в 13:00 в Самарском зоопарке пройдет праздник в честь Нового года. Горожанам и их детям предлагают проводить год собаки и встретиться с талисманом нового года. Им станет морская свинка по имени Джорж.

Детей ждет развлекательная программа с участием сказочных героев, конкурсы, игры, песни и, конечно же, хоровод вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как отмечают представители зоопарка, всем посетителям также вручат новогодние сувениры. С 14:00 до 15:00 в зоопарке пройдет акция «Погладь меня». В ее рамках все желающие смогут не только потрогать прирученных животных, но и сфотографироваться с ними.

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