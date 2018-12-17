2018-12-17T10:56:42+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель «семерки» сбил шедшего по дороге мужчину

Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 16 декабря, примерно в 1:30 в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там под колеса вазовской легковушки угодил 44-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по улице Диагональной со стороны улицы Баныкина в направлении улицы Кунеевской. Автомобилист сбил пешехода в районе дома № 41а по улице Баныкина. Как отмечают полицейские, мужчина шел в попутном направлении, справа по ходу движения авто.

В результате случившегося пешеход получил травмы, с которыми его увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать его. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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