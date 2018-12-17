2018-12-17T11:17:52+03:00
Происшествия

Самарца осудили за пьяную шутку о теракте во время ЧМ-2018

Желание похулиганить привело мужчину к уголовному наказанию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина напился и решил похулиганить, позвонив в экстренные службыМужчина напился и решил похулиганить, позвонив в экстренные службыФото: Архив "КП"
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Советский районный суд Самары вынес приговор 41-летнему местному жителю, который обвинялся в ложном сообщении о готовящемся акте терроризма.

По данным регионального УФСБ, 27 мая 2018 года мужчина позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил, что иностранец по имени Камил собирается устроить в Самаре во время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года теракт. Предполагаемого террориста правоохранители не нашли, а вот звонившего — да. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что он был сильно пьян и решил похулиганить.

Суд признал самарца виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. В настоящее время приговор уже вступил в законную силу.

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