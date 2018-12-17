2018-12-17T11:36:56+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» отправил победителя конкурса СМИ из Самары в штаб-квартиру Nokia в Финляндии

Эта поездка стала главным призом конкурса, который в 2018 году «Ростелеком» провел в партнерстве с финской компанией
Кирилл КАРИМОВ
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Победитель VII конкурса для СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Интернет-СМИ» Алексей Лисовицкий из Самары посетил штаб-квартиру и производственный комплекс Nokia. Эта поездка стала главным призом конкурса, который в 2018 году «Ростелеком» провел в партнерстве с финской компанией.

Участниками конкурса стали журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также представители российской блогосферы. Материалы были посвящены темам инновационных разработок и технологических новинок. Из 1200 работ жюри выбрало победителей в номинациях «Печатные СМИ, «Радио и ТВ», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа» и специальной номинации от Nokia «Интернет вещей». Победители конкурса отправились в Финляндию.

Компания Nokia – партнер конкурса – постаралась сделать поездку насыщенной. За несколько дней журналисты смогли увидеть, как работают современные технологии в обычной жизни и на производстве. Главным событием поездки стало посещение Nokia Executive Experience Center в Эспоо и Home of Radio Nokia в Оулу и участие журналистов в одной из самых технологичных международных конференций – Форуме SLUSH в Хельсинки.

Главный редактор Holographica.space Алексей Лисовицкий рассказал: «Путешествие в Финляндию подарило много впечатлений, в первую очередь профессиональных. Штаб-квартира и экспериментальное производство Nokia можно назвать местом становления многих технологий, которые стали фундаментом информационного общества. При поддержке крупных операторов связи, таких как «Ростелеком», разработки из Северной Европы распространяются по всему миру, связывая миллиарды людей».

Следующий конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» стартует в начале 2019 года. Подробная информация на сайте www.smi.rt.ru.

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