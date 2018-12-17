2018-12-17T11:36:56+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» отправил победителя конкурса СМИ из Самары в штаб-квартиру Nokia в Финляндии

Эта поездка стала главным призом конкурса, который в 2018 году «Ростелеком» провел в партнерстве с финской компанией
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Победитель VII конкурса для СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Интернет-СМИ» Алексей Лисовицкий из Самары посетил штаб-квартиру и производственный комплекс Nokia. Эта поездка стала главным призом конкурса, который в 2018 году «Ростелеком» провел в партнерстве с финской компанией.

Участниками конкурса стали журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также представители российской блогосферы. Материалы были посвящены темам инновационных разработок и технологических новинок. Из 1200 работ жюри выбрало победителей в номинациях «Печатные СМИ, «Радио и ТВ», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа» и специальной номинации от Nokia «Интернет вещей». Победители конкурса отправились в Финляндию.

Компания Nokia – партнер конкурса – постаралась сделать поездку насыщенной. За несколько дней журналисты смогли увидеть, как работают современные технологии в обычной жизни и на производстве. Главным событием поездки стало посещение Nokia Executive Experience Center в Эспоо и Home of Radio Nokia в Оулу и участие журналистов в одной из самых технологичных международных конференций – Форуме SLUSH в Хельсинки.

Главный редактор Holographica.space Алексей Лисовицкий рассказал: «Путешествие в Финляндию подарило много впечатлений, в первую очередь профессиональных. Штаб-квартира и экспериментальное производство Nokia можно назвать местом становления многих технологий, которые стали фундаментом информационного общества. При поддержке крупных операторов связи, таких как «Ростелеком», разработки из Северной Европы распространяются по всему миру, связывая миллиарды людей».

Следующий конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» стартует в начале 2019 года. Подробная информация на сайте www.smi.rt.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину