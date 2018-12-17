Почти 540 тысяч самарских детей получат новогодние подарки от губернатора

17 Дек. 11:41 2018-12-17T11:41:44+03:00

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Губернатор Самарской области подарит сладкие новогодние подарки детям региона. В этом году их получат 538 602 ребенка, в том числе те дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Как отмечают в региональном правительстве, все подарки безопасны для здоровья - сладкие наборы, а также их поставщика проверили сотрудники Роспотребнадзора.

Подарки получат дети в возрасте от 2 до 15 лет включительно, а также дети в возрасте 16-17 лет, которые проживают в многодетных семьях, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Новогодние наборы будут вручать в школах и детских садах.

Что касается детей, которые стоят в очереди на поступление в детсады, то их родителей проинформируют о месте и времени выдачи новогодних подарков по телефону. Также можно получить информацию по телефонам департамента образования 8(846)333-32-52 и 8(846)332-46-76. Те дети, которые не посещают образовательные учреждения и не стоят в очереди, дети-сироты, дети-инвалиды, получат подарки в комплексных центрах социального обслуживания (тел. 8(846)333-77-91) по месту жительства.