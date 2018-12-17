2018-12-17T11:57:30+03:00
Общество

В Тольятти разыскивают 17-летнего подростка с дредами

Молодой человек с 15 декабря не выходит на связь с близкими
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти правоохранители ведут поиски 17-летнего местного жителя Владислава Васильева. В минувшую субботу, 15 декабря, примерно в 13:30 молодой человек ушел из дома на улице Матросова и до сих пор не вернулся. Как отмечают в ГУ МВД по Самарской области, подросток перестал выходить на связь с близкими в тот же день примерно в 19:00.

Приметы: на вид 17 лет, рост 170 см, славянской внешности, карие глаза, худощавого телосложения, темно-русые волосы с дредами. В день исчезновения Владислав был одет в черную куртку с белыми лампасами на рукавах, зеленое трико и кеды болотного цвета.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 23 по телефонам: 8(8482)24-50-02, 24-55-17, 93-47-43 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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