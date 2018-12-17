В Самарской области запускают самую крупную в России солнечную электростанцию

17 Дек. 12:42 2018-12-17T12:42:40+03:00

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Во вторник, 18 декабря, в Самарской области откроется первая очередь солнечной электростанции. Она будет первой не только в нашем регионе, но и в Приволжском федеральном округе. Кроме того, эта солнечная электростанция станет самой крупной в России.

Первая очередь станции расположилась в поселке Маяк недалеко от Новокуйбышевска. Как отмечают в региональном правительстве, она может обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск. На полную мощность станция выйдет весной 2019 года. К этому времени должны ввести в эксплуатацию все три очереди станции. Мощность станции составит 75 МВт, ее энергией смогут питаться несколько крупных населенных пунктов области.