2018-12-17T13:04:24+03:00
Общество

Суда пьяных самарцев предложили отправлять на спецстоянку

Это хотят сделать, чтобы избежать повторных правонарушений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуроры предложили перемещать на штрафстоянку лодки самарцев, пойманных на вождении в пьяном видеПрокуроры предложили перемещать на штрафстоянку лодки самарцев, пойманных на вождении в пьяном видеФото: Архив "КП"
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Прокуратура Самарской области выступила с инициативой внести корректировки в региональный закон о порядке перемещения транспортных средств нарушителей на спецстоянки. Сотрудники надзорного ведомства предлагают перемещать на штрафстоянки не только «сухопутный», но и водный транспорт.

Сейчас маломерные суда, водителей которых ловят на управлении в нетрезвом виде, оставляют на месте постоянного отстоя. Нарушители могут легко сесть за штурвал сразу после отъезда полицейских. Поэтому прокуроры считают, что для избежания повторных правонарушений суда необходимо перемещать на спецстоянку.

На минувшей неделе законопроект рассмотрели на заседании комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи. На нем было предложено продолжить обсуждение инициативы на очередном пленарном заседании областного парламента. Оно запланировано на следующий вторник, 25 декабря.

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