Тольяттинец выиграл в лотерею более 9 млн рублей

17 Дек. 13:21 2018-12-17T13:21:01+03:00

Житель Тольятти купил лотерейный билет всего за 30 рублей и стал обладателем миллионного выигрыша Фото: Архив "КП"

Такой большой выигрыш «посетил» Самарскую область впервые за последние несколько лет

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В Самарской области появился новый миллионер. Такой статус получил один из жителей Тольятти. Помогла ему в этом лотерея.

В минувшее воскресенье, 16 декабря, тольяттинец выиграл 9 187 275 рублей. При этом лотерейный билет он купил всего за 30 рублей. Правда, личность счастливчика пока не раскрывается.

Как отмечают представители «Столото», такой большой выигрыш стал рекордным в Самарской области за последние несколько лет. К слову, только в этом году в регионе появились еще 20 лотерейных миллионеров.