2018-12-17T13:21:01+03:00
Общество

Тольяттинец выиграл в лотерею более 9 млн рублей

Такой большой выигрыш «посетил» Самарскую область впервые за последние несколько лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Житель Тольятти купил лотерейный билет всего за 30 рублей и стал обладателем миллионного выигрышаЖитель Тольятти купил лотерейный билет всего за 30 рублей и стал обладателем миллионного выигрышаФото: Архив "КП"
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В Самарской области появился новый миллионер. Такой статус получил один из жителей Тольятти. Помогла ему в этом лотерея.

В минувшее воскресенье, 16 декабря, тольяттинец выиграл 9 187 275 рублей. При этом лотерейный билет он купил всего за 30 рублей. Правда, личность счастливчика пока не раскрывается.

Как отмечают представители «Столото», такой большой выигрыш стал рекордным в Самарской области за последние несколько лет. К слову, только в этом году в регионе появились еще 20 лотерейных миллионеров.

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